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Arrestato 22enne nella baraccopoli a Caivano, era fuggito dal carcere durante il permesso

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Arrestato 22enne nella baraccopoli a Caivano, era fuggito dal carcere durante il permesso
Arrestato 22enne nella baraccopoli a Caivano, era fuggito dal carcere durante il permesso
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La Polizia di Stato, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, ha tratto in arresto il 22enne Francesco Ahmetovic, evaso lo scorso 13 ottobre dalla Casa di Reclusione di Carinola, durante un permesso per svolgere attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario.

Arrestato 22enne nella baraccopoli a Caivano, era fuggito dal carcere durante il permesso

In particolare, il giovane era stato arrestato nel febbraio del 2024 per i reati di rapina in concorso e tentato omicidio. Le indagini condotte all’epoca dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, avevano consentito di delineare il presunto coinvolgimento del soggetto in questione in un gruppo armato responsabile di una serie di rapine.

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Nel corso di uno degli episodi contestati, il 22enne avrebbe tentato di speronare un agente di polizia che, a bordo di un motoveicolo di servizio, si era posto all’inseguimento del gruppo.

Le ricerche, avviate immediatamente dopo l’evasione e condotte dalla sezione criminalità straniera della locale Squadra Mobile, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, hanno consentito di rintracciare il giovane all’interno di una baraccopoli di Caivano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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