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Scoppia la lite dopo incidente a Licola, 37enne colpito all’addome durante la rissa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scoppia la lite dopo incidente a Licola, 37enne colpito all'addome durante la rissa
Scoppia la lite dopo incidente a Licola, 37enne colpito all'addome durante la rissa
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I carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per un uomo ferito. Si tratta di un 37enne, colpito all’addome con un oggetto appuntito, durante una lite scoppiata verosimilmente dopo un incidente stradale.

Sarebbe accaduto in via San Nullo, nella tarda serata di ieri. Le indagini sono in corso e il ferito è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimane ricoverato in prognosi riservata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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