Arrestato a Cusano Mutri, interrogato l’ex marito: “Non ho ucciso Patrizia”

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“Non ho ucciso io Patrizia“. E’ quanto ha dichiarato davanti al gip del Tribunale di Benevento nel corso dell’interrogatorio per rogatoria, Carmine Civitillo, l’uomo di 76 anni arrestato sabato sera dai carabinieri di Como a Cusano Mutri, suo paese d’origine, perché ritenuto l’assassino della ex moglie, Patrizia Monteleone, 64 anni, trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina della casa dell’uomo a Buccigno, frazione di Erba. Assistito dal suo avvocato Rocco Condello, Civitillo, attualmente rinchiuso nel carcere di Benevento, ha respinto ogni accusa e si è proclamato innocente.