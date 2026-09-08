Arrestato per una rapina all’Eurospin, giovane di Giugliano ottiene i domiciliari

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Nuovo pronunciamento favorevole della difesa per Luigi D’Alterio. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto le argomentazioni degli avvocati Francesco Smarrazzo e Alessandro Caserta, disponendo la scarcerazione dell’indagato e la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

D’Alterio era stato raggiunto lo scorso 20 agosto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito delle indagini relative alla rapina consumata presso l’Eurospin di San Marcellino.La difesa aveva impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, sostenendo le proprie argomentazioni in ordine alla misura cautelare applicata. All’esito dell’udienza, il collegio ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

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Si tratta del secondo intervento del Riesame favorevole alla difesa nell’arco di alcuni mesi.

Il precedente arresto per la vicenda di Qualiano

Luigi D’Alterio era stato infatti già arrestato nel mese di aprile in relazione alla tentata rapina ai danni dell’ufficio postale di Qualiano.Anche in quella circostanza, gli avvocati Francesco Smarrazzo e Alessandro Caserta avevano presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli, ottenendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.D’Alterio si trovava dunque agli arresti domiciliari per la vicenda relativa all’ufficio postale di Qualiano quando, il 20 agosto, è stato raggiunto da una nuova ordinanza cautelare, questa volta nell’ambito dell’inchiesta sulla rapina all’Eurospin di San Marcellino.Anche in questa seconda occasione la difesa ha scelto di rivolgersi al Riesame e, nella giornata lunedì 7 settembre, il Tribunale ha nuovamente disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

La decisione del Riesame

La decisione consente quindi a D’Alterio di lasciare il carcere e di proseguire la misura cautelare presso il proprio domicilio, secondo quanto stabilito dal Tribunale.La posizione dell’indagato resta comunque al vaglio dell’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti relativi ai fatti contestati. La decisione del Riesame riguarda, infatti, la misura cautelare e non costituisce una pronuncia definitiva sulla responsabilità dell’indagato rispetto alle contestazioni. Per gli avvocati Francesco Smarrazzo e Alessandro Caserta, si tratta del secondo risultato ottenuto davanti al Tribunale del Riesame di Napoli nel caso che coinvolge D’Alterio, dopo il precedente provvedimento relativo alla vicenda dell’ufficio postale di Qualiano.