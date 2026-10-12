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Un caso raro e particolarmente delicato, risolto con successo all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dall’équipe di Urologia diretta dal professore Roberto Sanseverino. Un giovane paziente, proveniente da una città dell’Agro Nocerino-Sarnese, ha riportato una frattura del pene durante un rapporto sessuale, con lesioni tali da richiedere un complesso intervento di ricostruzione chirurgica.

L’operazione è perfettamente riuscita e ha consentito di recuperare anche la funzionalità erettile dell’organo.

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Arriva in ospedale con il pene rotto dopo rapporto sessuale, operato d’urgenza

La vicenda è cominciata sabato sera, quando il giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale nocerino con una grave difficoltà a urinare. Dopo i primi accertamenti, il paziente è stato affidato alle cure del reparto di Urologia, dove i medici sono intervenuti con una prima procedura per consentirgli di riprendere a urinare.

La situazione richiedeva, tuttavia, un intervento ricostruttivo più complesso. Il trauma aveva provocato lesioni importanti: l’uretra, il condotto attraverso cui passa l’urina, risultava praticamente recisa in due tronconi, mentre era danneggiato anche il corpo cavernoso sinistro, una delle strutture fondamentali per l’erezione.

Questa mattina il giovane è quindi tornato in sala operatoria. Il chirurgo ha proceduto alla ricostruzione dell’uretra e alla riparazione del corpo cavernoso, affrontando una procedura delicata per la particolarità delle lesioni e per la necessità di preservare le funzioni dell’organo.

Al termine dell’intervento è stata verificata anche la funzionalità erettile attraverso una tecnica idraulica. Il controllo ha dato esito positivo, confermando il buon risultato della ricostruzione. Un caso raro, dunque, che si è concluso nel migliore dei modi grazie alla tempestività dell’assistenza e alla competenza dell’équipe ospedaliera.