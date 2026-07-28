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Notte di paura a Limatola, in via San Rocco, dove alcuni banditi hanno fatto esplodere, con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, l’ATM della filiale locale di Intesa Sanpaolo.

Assalto al bancomat a Limatola, banditi in azione con la tecnica della “marmotta”

Gravi i danni riportati dall’istituto di credito. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.30: un forte boato ha squarciato il silenzio della notte, svegliando e allarmando i residenti della cittadina.

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Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato immediatamente le indagini. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero poi fuggiti a mani vuote, poiché le banconote contenute all’interno dell’ATM sarebbero state rese inutilizzabili dal sistema di protezione installato sul dispositivo.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale avrebbero inoltre ripreso l’auto utilizzata dai banditi durante la fuga. Le immagini potrebbero rivelarsi determinanti per identificare i responsabili del colpo.