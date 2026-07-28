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Assalto al bancomat a Limatola, banditi in azione con la tecnica della “marmotta”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Assalto al bancomat a Limatola, banditi in azione con la tecnica della
Assalto al bancomat a Limatola, banditi in azione con la tecnica della "marmotta"
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Notte di paura a Limatola, in via San Rocco, dove alcuni banditi hanno fatto esplodere, con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, l’ATM della filiale locale di Intesa Sanpaolo.

Assalto al bancomat a Limatola, banditi in azione con la tecnica della “marmotta”

Gravi i danni riportati dall’istituto di credito. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.30: un forte boato ha squarciato il silenzio della notte, svegliando e allarmando i residenti della cittadina.

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Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato immediatamente le indagini. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero poi fuggiti a mani vuote, poiché le banconote contenute all’interno dell’ATM sarebbero state rese inutilizzabili dal sistema di protezione installato sul dispositivo.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale avrebbero inoltre ripreso l’auto utilizzata dai banditi durante la fuga. Le immagini potrebbero rivelarsi determinanti per identificare i responsabili del colpo.

Scacco alla banda degli assalti ai bancomat, colpivano con la tecnica della “marmotta”

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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