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Assalto alla gioielleria Tavì a San Giovanni a Teduccio, ladri via con oro e gioielli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Assalto alla gioielleria Tavì a San Giovanni a Teduccio, ladri via con oro e gioielli
Assalto alla gioielleria Tavì a San Giovanni a Teduccio, ladri via con oro e gioielli
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Furto alla gioielleria Tavì, in corso San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Un gruppo di malviventi avrebbe preso di mira ieri notte l’attività commerciale, riuscendo a portare via diversi gioielli, tra cui collane e orecchini, prima di far perdere le proprie tracce. A riportarlo in anteprima, Il Mattino.

Assalto alla gioielleria Tavì a San Giovanni a Teduccio, ladri via con oro e gioielli

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica del colpo e il valore complessivo dei preziosi rubati. A quanto pare, i balordi avrebbero forzato le saracinesche, incuranti di poter essere visti, e poi distrutto le vetrine per trafugare gioielli in oro e argento. Successivamente il gruppo avrebbe fatto perdere le sue tracce.

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L’allarme sarebbe stato dato solo diverse ore dopo dal titolare, al momento della riapertura dell’attività per la giornata lavorativa. A quel punto, l’amara scoperta per l’uomo, che ha chiamato la polizia.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli esercizi commerciali nella zona orientale di Napoli, con particolare riferimento a quelli che trattano gioielli e oggetti di valore.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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