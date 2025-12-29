Assalto con esplosione ai bancomat nel Napoletano, ladri in fuga con l’intero ATM

Un furto e un tentato furto, questa notte. Ancora con la tecnica della “marmotta”.
Il primo in via Vivaldi a Marigliano. Sconosciuti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale e poi hanno portato via l’intero dispositivo.
Il secondo, non andato a segno, in piazza Sant’Agnese a Pomigliano D’Arco. C’è stata ancora una volta un’esplosione ma, in questo caso, i malviventi non sono riusciti a portare via l’ATM della filiale Credit Agricole.
Danni da quantificare, indagini e rilievi a cura del nucleo operativo e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si registrano feriti.