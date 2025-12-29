PUBBLICITÀ
Assalto con esplosione ai bancomat nel Napoletano, ladri in fuga con l'intero ATM

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto con esplosione ai bancomat nel Napoletano, ladri in fuga con l'intero ATM
Assalto con esplosione ai bancomat nel Napoletano, ladri in fuga con l'intero ATM
Un furto e un tentato furto, questa notte. Ancora con la tecnica della “marmotta”.

Il primo in via Vivaldi a Marigliano. Sconosciuti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale e poi hanno portato via l’intero dispositivo.

Il secondo, non andato a segno, in piazza Sant’Agnese a Pomigliano D’Arco. C’è stata ancora una volta un’esplosione ma, in questo caso, i malviventi non sono riusciti a portare via l’ATM della filiale Credit Agricole.

Danni da quantificare, indagini e rilievi a cura del nucleo operativo e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si registrano feriti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

