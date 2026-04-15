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Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non sembra essere così certo. E non tanto per le voci che lo accostano alla panchina della Nazionale. che nel post-partita di Parma avrebbe anche smentito (“Ho un contratto qui a Napoli, interpretate bene le mie parole altrimenti non parlerò più”, sono state le sue parole), piuttosto per il “fastidio” che avrebbe provato dopo l’intervista del presidente Aurelio De Laurentiis rilasciata al The Athletic. Non avrebbe gradito, infatti, l’uscita del presidente, un’uscita forte.

Parole come “ucciderebbe la sua creatura” del resto lo espongono all’accusa di tradimento nei confronti del Napoli.

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Conte al bivio? ADL si “cautela” con quattro nomi, c’è una romantica suggestione

De Laurentiis avrebbe, tra l’altro, vincoli di bilancio e non può continuare ad investire come nelle due precedenti estati. D’altro canto la Nazionale non gli garantirebbe di certo le garanzie economiche che invece fa il club partenopeo.

Nel dubbio, ADL si starebbe già cautelando con una short-list di quattro nomi per rimpiazzare, eventualmente, il tecnico salentino: si pensa, infatti, a Giampiero Gasperini dovesse incrinarsi definitivamente il rapporto con Claudio Ranieri. Grosso è un emergente che piace, così come Maresca: e c’è anche una romantica suggestione legata al ritorno di Maurizio Sarri, dovesse il tecnico terminare la sua esperienza sulla panchina della Lazio.