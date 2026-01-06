PUBBLICITÀ
Assurdo a S. Antimo, picchiato a sangue per uno sguardo di troppo

Antonio Mangione
Ieri sera i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per una persona vittima di un’aggressione.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un 34enne incensurato mentre era nei pressi della villa comunale di Sant’Antimo sarebbe stato aggredito da due uomini in corso di identificazione.
Motivo della lite riconducibile a discussioni avvenute al momento o sguardo di troppo.
Per la vittima, dimessa con una prognosi di 14 giorni, trauma cranico, varie lesioni e alcune fratture.
Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sant’Antimo impegnati nel ricostruire la vicenda

Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

