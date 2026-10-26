Autismo, il progetto ITAPP dell’Asl Napoli 2 Nord è una certezza: 20% di partecipanti in più rispetto al 2025

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Cresce il numero dei bambini coinvolti nel progetto ITAPP, acronimo di Intervento Terapeutico Abilitativo Personalizzato, promosso dall’Asl Napoli 2 Nord per offrire percorsi di trattamento dedicati ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Nell’ultimo anno, il numero dei partecipanti è aumentato del 20%, confermando l’ampliamento della platea dei beneficiari e la rilevanza di un programma orientato alla personalizzazione degli interventi e alla continuità terapeutica.

Il progetto coinvolge i centri terapeutici di Giugliano, Villaricca, Casalnuovo e Acerra e si fonda su un principio essenziale: ogni bambino presenta caratteristiche, bisogni e tempi di apprendimento differenti e necessita, pertanto, di un percorso costruito sulle proprie specifiche esigenze.

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L’incremento delle partecipazioni rappresenta un elemento significativo per il consolidamento dell’iniziativa, che punta a integrare la qualità degli interventi, la collaborazione con le famiglie e un’organizzazione capace di rispondere alle necessità dei piccoli pazienti.

Percorsi personalizzati e continuità terapeutica

ITAPP prevede interventi calibrati sulle caratteristiche individuali dei bambini, attraverso attività di valutazione e programmi terapeutici e abilitativi definiti in relazione ai bisogni rilevati. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle competenze, consolidare i progressi raggiunti e favorire, attraverso un lavoro continuativo, il percorso di crescita di ciascun bambino.

Particolare attenzione viene riservata alla continuità dei trattamenti. Accanto ai bambini già inseriti nel programma, per i quali è importante rafforzare e mantenere le competenze acquisite, il progetto consente di avviare nuovi percorsi di valutazione e intervento, con un’organizzazione delle attività commisurata alle necessità individuali.

Un approccio che mette al centro non soltanto la prestazione terapeutica, ma anche la costruzione di un percorso nel tempo, in cui la personalizzazione rappresenta un elemento fondamentale.

Monitoraggio, organizzazione e trasparenza

Un altro aspetto caratterizzante del progetto è rappresentato dal sistema di monitoraggio delle attività. Nel modello descritto nella prima fase di attuazione, un Nucleo di Controllo verifica la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti, monitora i risultati e segue gli aspetti amministrativi ed economici delle prestazioni, attraverso strumenti informatici dedicati.

Il controllo delle attività e l’attenzione alla gestione delle risorse costituiscono elementi importanti per assicurare una corretta organizzazione del servizio e accompagnarne l’evoluzione. Il miglioramento continuo dei processi rappresenta, inoltre, un passaggio essenziale per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Famiglie al centro del progetto

La partecipazione delle famiglie è un elemento centrale nei percorsi dedicati ai disturbi dello spettro autistico. La possibilità di contare su interventi personalizzati, organizzati in funzione delle necessità del bambino, contribuisce a costruire una relazione continuativa con i servizi e a sostenere il percorso terapeutico.

Nella prima annualità, il progetto aveva coinvolto 210 bambini. Il successivo incremento del 20% dei partecipanti registrato nell’ultimo anno evidenzia l’ampliamento dell’iniziativa e rafforza l’attenzione sull’importanza di servizi territoriali in grado di accompagnare i bambini e i nuclei familiari nel tempo.

Un percorso da consolidare

La crescita del progetto ITAPP rappresenta un’occasione per proseguire nel consolidamento del modello organizzativo e terapeutico, valorizzando la personalizzazione degli interventi, il monitoraggio delle attività e il rapporto con le famiglie.

L’obiettivo resta quello di garantire percorsi adeguati ai bisogni individuali, sostenere la continuità assistenziale e sviluppare servizi territoriali capaci di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei bambini con disturbi dello spettro autistico.

L’aumento del numero dei partecipanti costituisce un dato concreto di crescita del progetto. Il suo consolidamento passa ora dalla capacità di accompagnare questa espansione mantenendo alta l’attenzione sulla qualità degli interventi e sulle necessità di ogni singolo bambino.