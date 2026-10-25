Furto in casa di Allison Santos a Giugliano, già ritrovata l’auto

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Alisson Santos, calciatore brasiliano del Napoli, ha denunciato un furto nella propria abitazione a Giugliano. Secondo il racconto reso alla polizia, i ladri sarebbero entrati mentre dormiva: l’atleta si sarebbe accorto della loro presenza al risveglio. Dalla casa sarebbero stati portati via un orologio e un monile, oltre alla sua automobile, successivamente ritrovata. Dopo l’episodio, il prefetto Michele di Bari ha disposto un rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo. L’intervento riguarda in particolare le aree residenziali e le strade di collegamento della zona nord della città metropolitana. Come indicato nella nota della prefettura, la misura punta a prevenire i reati predatori e ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini. Stando alla denuncia del calciatore, gli autori del furto avrebbero utilizzato la sua vettura per allontanarsi con gli oggetti sottratti nell’abitazione. Il mezzo è stato poi individuato e recuperato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Marano a Villaricca.