Bagno di notte al mare senza costume per Belen, critiche social: “Vestiti, sei mamma”

Durante la vacanza estiva in Sardegna Belen si è lasciata immortalare in pose decisamente provocanti e sensuali. Come mamma l’ha fatta

“Non ha prezzo“. Belen provoca i suoi fan sui social. Su Facebook la Rodriguez si è lasciata a una serie di scatti completamente nuda in mare di notte. Le foto sensuali che la ritraggono senza costume incantano le acque della Costa Smeralda, dove ha passato le vacanze estive. Le foto hanno subito suscitato scalpore e indignazione. Ecco le foto.

Le parole dei fan

Pioggia di commenti sotto il suo post Facebook. Nonostante in molti riconoscano il fascino e la bellezza della showgirl, i fan non si sono risparmiati da critiche e commenti negativi. Il filo conduttore della maggior parte dei commenti sotto il suo post si riferiscono al cattivo esempio che trasmette ai figli e la costante voglia di far parlare di se. “Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente” scrive una fan. “Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo” attacca un altro. “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c’è?” aggiunge una follower. “Bellissima non c’è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!” sentenziano ancora. Nonostante la maggior parte dei commenti sia di matrice offensiva e critica, non mancano anche messaggi di conforto. “Certi commenti sono imbarazzanti. Ma precisamente che problemi avete? Non vi piace? Non guardate. Stop. Hai ragione Belen, non ha prezzo, è una sensazione stupenda!” la presa di posizione di una fan.

La lite con il benzinaio in Costa Smeralda

Un’estate movimentata per Belen. Qualche settimana fa fu protagonista di un video, diventato virale sui social, nel quale inveiva contro un benzinaio in Costa Smeralda. La stessa si è difesa accusando il benzinaio di essersi un maleducato. “Non tratta bene le donne”, la replica di Belen.