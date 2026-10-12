PUBBLICITÀ

Risultano, fortunatamente, in netto miglioramento le condizioni della famiglia precipitata a Santa Maria la Carità, provincia di Napoli, in seguito al crollo del balcone sul quale si trovavano. Balcone facente parte di un’abitazione isolata, attualmente disabitata e in fase di ristrutturazione.

Balcone crollato nel Napoletano, migliorano le condizioni della famiglia precipitata

Tra i quattro ricoverati, Antonio Alfano, 27 anni, risulta essere l’unico ancora ricoverato. Trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, ha dovuto subire un intervento alla milza operato alla milza. Operazione fortunatamente riuscita: ha riportato anche qualche frattura al volto ma non è in pericolo di vita.

PUBBLICITÀ

Alessia Passarella, 23 anni, ha riportato una frattura al bacino ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è già stata dimessa. Dimessi anche Giuseppe Alfano, 67 anni giunto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per una frattura alla caviglia, e Maria Alfano, 38 anni, pure giunta all’ospedale stabiese.

Il primo lancio

Quattro persone che si trovavano su un piccolo balcone di un’abitazione isolata di Santa Maria la Carità sono rimaste ferite a seguito del cedimento della struttura. L’abitazione era in fase di ristrutturazione, e secondo una prima ricostruzione, abitualmente disabitata.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. Due persone persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli mentre altre due presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e gli agenti della polizia locale. Indagano i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. I feriti sono tutti familiari, proprietari dell’appartamento in ristrutturazione. Erano verosimilmente passati a verificare lo stato dei lavori. Padre di 67 anni, figlia di 38, figlio di 27 e compagna del figlio di 23. Quelli più gravi sono i due fidanzati.