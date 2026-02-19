Bambina disabile insultata a Ischia, stava festeggiando Carnevale

PUBBLICITÀ

Una delle feste più desiderate dai bambini si è trasformata in una giornata triste a Ischia. Una ragazzina disabile e la sua famiglia sono stati costretti ad abbandonare un evento dopo gli insulti ricevuti dalla madre di un altro bambino.

“Sei un mostro”, questo è l’insulto rivolto alla bambina. La piccola è affetta da disabilità cognitiva e un epilessia molto seria. Purtroppo non parla, esprime i propri sentimenti in maniera coerente con la sua condizione, ovvero, alzando il tono della voce quando è felice, accarezzando chi gli sta vicino e, ridendo forte. Un comportamento poco gradito dalla mamma del bambino durante i festeggiamenti di Carnevale in piazzetta San Girolamo, a Ischia Porto.

Gli insulti alla madre della bambina

Il comportamento lecito e del tutto innocuo della bambina, di pari passo con la sua voglia di socializzare durante i festeggiamenti, sono stati interpretati come una possibile minaccia nei confronti del figlio. Invece la donna ha insultato la madre della bambina: “Lei non può stare qua, lei non è normale, può fare male a mio figlio”.

Il post social e le dichiarazioni

L’episodio è stato condiviso dalla madre della bambina attraverso un post sui social che, in men che non si dica, ha fatto il giro dell’isola, suscitando decine di commenti di sostegno e rabbia per l’accaduto. Inoltre la donna ha rilasciato anche una dichiarazione all’ANSA in cui racconta la triste vicenda in cui è stata protagonista: “E’ stato terribile, abbiamo vissuto la peggiore giornata da quando è nata mia figlia”, prosegue la signora Romina, “dopo aver capito di essere stata rifiutata, mia figlia non ha smesso di piangere, è stato un episodio bruttissimo”.