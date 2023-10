Banchetto di nozze con 80 ospiti, gli sposi fuggono senza pagare il conto del ristorante

PUBBLICITÀ

Dopo il banchetto di nozze con 80 ospiti, tra amici e parenti, hanno fatto in fretta le valigie e sono partiti per la luna di miele in Germania senza pagare il conto del ristorante.

L’accaduto

È accaduto a Ferentino, in un ristorante tipico della Ciociaria, tra Veroli e Boville Ernica. I protagonisti della vicenda sono un piccolo imprenditore edile di 40 anni della zona e una ragazza di 25 anni. Avevano fissato la data e concordando il menù (a base di pesce). Lo avevano anche testato a cena con i genitori di lui e, al termine della prova, era arrivato un acconto di qualche centinaio di euro – su un totale di ottomila euro bevande incluse – con l’impegno di saldare il costo del banchetto il mercoledì successivo alle nozze, civili e celebrate nello stesso ristorante.

L’intervento delle autorità

I proprietari del ristorante lo hanno atteso fino a tarda sera e hanno provato a raggiungerlo telefonicamente: nessuna risposta, sparito. Hanno allora provato a risalire alla famiglia: stessa situazione. Al ristoratore non è rimasto altro da fare che andare dai carabinieri e denunciare il novello sposo per insolvenza fraudolenta. Dalla caserma di Ferentino hanno impiegato poco a ricostruire i suoi spostamenti: dopo il banchetto avrebbe preso l’aereo con la moglie e i genitori. Destinazione Francoforte, in Germania.