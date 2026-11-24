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Aveva soltanto 32 anni e una vita ancora piena di sogni e progetti da realizzare. Emanuele Veneruso, originario di Barra, si è spento ieri sera dopo aver combattuto per quasi tre anni contro un tumore al pancreas. Una battaglia affrontata con una forza straordinaria, senza arrendersi fino all’ultimo.

A ricordarlo è chi gli ha voluto bene, descrivendolo come un ragazzo educato, pieno di sogni e soprattutto fortissimo. «Ha combattuto come un leone fino alla fine», è il messaggio affidato a chi ha voluto far conoscere la sua storia, affinché il ricordo di Emanuele possa raggiungere quante più persone possibile.

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Tra le sue grandi passioni c’era quella per la tradizione dei Gigli. Emanuele era un grande amante delle feste popolari e, in particolare, un sostenitore della Paranza Insuperabile, di cui era un fedele cullatore. Un legame profondo, fatto di passione e appartenenza, che rappresentava una parte importante della sua vita.

Il suo ricordo si accompagna anche a un appello per accendere i riflettori sulla ricerca e sulle nuove possibilità di cura contro il tumore al pancreas, con particolare attenzione a una terapia che, secondo quanto riferito da chi ha lanciato l’appello, si prepara ad arrivare in Italia. La scomparsa di Emanuele lascia un vuoto enorme tra familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui momenti di vita e la passione per i Gigli. Aveva appena 32 anni e ancora tanti sogni davanti a sé. Sogni che, purtroppo, si sono spenti questa sera insieme a lui.