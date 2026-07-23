Beccati di notte a Giugliano con le auto colme di rifiuti, 3 denunciati

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Nell’ambito della prevenzione e contrasto al terribile fenomeno dell’inquinamento ambientale in materia di “Terra dei Fuochi”, sotto l’egida della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato per il contrasto dei roghi dolosi, numerosi sono messe in campo dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, anche grazie al finanziamento ministeriale dedicato.

Sequestrato veicolo, privo di assicurazione e revisione, con cofano e abitacolo stracolmi di inerti da demolizione, che a notte inoltrata, si apprestava a scaricare per strada. Deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino del posto di anni 64 già noto alle Forze dell’Ordine, per illecito smaltimento di rifiuti. Veicolo sequestrato anche per violazione al codice della strada.

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Sequestrato veicolo, con cofano e abitacolo stracolmi di rifiuti inerti da demolizione, che a notte inoltrata, si apprestava a scaricare per strada. Deferiti all’Autorità Giudiziaria, in concorso tra loro, una cittadina acerrana di anni 29, conducente del veicolo ed il compagno di Pozzuoli di anni 25. Veicolo sequestrato. I rifiuti di vario genere tra cui pezzi di plastica e numerosi pneumatici di bici e ciclomotori sarebbero presumibilmente riconducibili ad attività abusiva.

Entrambi i veicoli sono stati intercettati in zona Licola/via Domitiana in tarda notte, orario congeniale per sfuggire ai controlli.

Grazie alle telecamere mobili sono state sanzionate, inoltre, due persone, provenienti da comuni limitrofi, per aver depositato su pubblica via rifiuti di piccole dimensioni, elevando sanzioni pari ad euro per oltre 430 euro.

Continua il contributo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, per prevenire e reprimere condotte penalmente rilevanti che avvelenano i nostri territori, anche grazie alle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dal Ministero competente, tramite la Prefettura di Napoli, e tempestivamente intercettate da questa Amministrazione Comunale.