Abusi sul 12enne a Casalnuovo, l’indagato confessa: “Sono stato io”

PUBBLICITÀ

“Sono stato io“. Queste sarebbero state queste le parole che hanno portato all’arresto di un 46enne di Casalnuovo, accusato di aver abusato sessualmente di un dodicenne. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ammesso le proprie responsabilità prima alla moglie e poi agli investigatori della Polizia di Stato.

La confessione sarebbe stata poi ribadita anche davanti al gip del Tribunale di Nola, Teresa Valentino, durante l’interrogatorio di garanzia come riporta Metropolis. Anche il bimbo è stato ascoltato dagli inquirenti attraverso modalità protetta, una procedura prevista per tutelare i minori coinvolti in procedimenti giudiziari. La famiglia del 12enne è assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi.

PUBBLICITÀ

Abusa del 12enne a Casalnuovo, il bimbo è stato attirato in trappola

A denunciare le violenze di cui sarebbe stato vittima sono stati i genitori del 12enne. Gli abusi, secondo quanto emerso dalle indagini, risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 13 giugno. La madre pubblicò anche un post sui social con il quale, in sostanza, rendeva nota la vicenda: “Gli è stata strappata l’infanzia in un istante“, scrisse, riferendosi al figlio. L’uomo è un commerciante che in passato si è anche occupato di un progetto dedicato a ragazzini disagiati.