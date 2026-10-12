Beccato con 10 kg di droga a Pompei, voleva farli sembrare iPod

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Prosegue senza sosta l’operazione “Continuum Bellum IV” condotta dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. L’ultima attività antidroga ha portato all’arresto di un 67enne di Pompei. All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati 2,7 chilogrammi di marijuana, 6,3 chilogrammi di hashish e circa 300 grammi di cocaina.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno notato che alcuni panetti di hashish erano confezionati con un involucro che richiamava la grafica dei vecchi iPod. Un dettaglio che non è passato inosservato agli investigatori e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro.

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Al termine delle formalità di rito, A. M. è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato trasferito in carcere e resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive determinazioni. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.