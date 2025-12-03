PUBBLICITÀ
Beccato con la cocaina in strada a Scampia, pusher in manette

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo Abbagnano, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo; difatti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, il prevenuto è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina e di 50 euro, suddivise in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

