Bimba va in crisi respiratoria a Scampia, salvata in extremis dal 118
Bimba va in crisi respiratoria a Scampia, salvata in extremis dal 118

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un intervento in extremis che ha salvato una giovanissima vita. Siamo a Scampia: alle 07:14 la postazione 118 di Scampia viene allertata per un codice rosso.

Si tratta di una neonata di 10 mesi in grave difficoltà respiratoria.

L’intervento è immediato: in soli 3 minuti l’equipaggio raggiunge l’abitazione e trova la piccola in evidente distress respiratorio.

Grazie alla tempestività e alla grande competenza del personale sanitario, vengono subito avviate le manovre salvavita con somministrazione di ossigeno ad alti flussi.

La neonata risponde positivamente alle cure e viene trasportata stabile in codice rosso presso l’Ospedale Santobono, punto di riferimento per l’emergenza pediatrica. A riportarlo, Nessuno Tocchi Ippocrate.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

