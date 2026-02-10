Un intervento in extremis che ha salvato una giovanissima vita. Siamo a Scampia: alle 07:14 la postazione 118 di Scampia viene allertata per un codice rosso.
Si tratta di una neonata di 10 mesi in grave difficoltà respiratoria.
Bimba va in crisi respiratoria a Scampia, salvata in extremis dal 118
L’intervento è immediato: in soli 3 minuti l’equipaggio raggiunge l’abitazione e trova la piccola in evidente distress respiratorio.
Grazie alla tempestività e alla grande competenza del personale sanitario, vengono subito avviate le manovre salvavita con somministrazione di ossigeno ad alti flussi.
La neonata risponde positivamente alle cure e viene trasportata stabile in codice rosso presso l’Ospedale Santobono, punto di riferimento per l’emergenza pediatrica. A riportarlo, Nessuno Tocchi Ippocrate.