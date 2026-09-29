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I giudici del Tribunale per i minorenni dell’Aquila si sono riservati la decisione, nel corso dei prossimi giorni, relativa all’istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori dei tre bambini di 3, 4 e 7 anni allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell’ordine dalla loro casa in contrada Iconicella, a Lanciano, a causa di criticità igienico-sanitarie nell’abitazione.

È quanto emerso oggi nell’udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell’avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani, e del giudice Roberto Ferrari, l’unico del Collegio che, secondo quanto si è appreso, è riuscito a collegarsi nel pomeriggio.

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Bimbi tolti al papà di Fortuna Loffredo, nei prossimi giorni la decisione su istanza di liberazione

Pisani ha riferito che giovedì prossimo, primo ottobre, si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell’udienza di oggi e poi si pronuncerà. L’avvocato ha chiesto il ritorno a casa immediato dei tre bambini, che si trovano in una casa famiglia anti violenza, respingendo le contestazioni e sostenendo come, nonostante tutto, i genitori si siano subito impegnati con gli assistenti sociali e il curatore speciale, ad ottemperare ad ogni tipo di prescrizione richiesta.

Nei giorni scorsi Pietro Loffredo – il padre di Fortuna, la bambina uccisa a Caivano nel 2014, dopo una storia di abusi – e la compagna Giovanna, hanno potuto vedere i bambini per mezz’ora, in condizione protetta, nella struttura in cui sono ospitati e che è riservata alle persone che hanno subito violenza.

“Questi bambini hanno diritto a tornare nella loro casa – afferma Pisani –. Un diritto che deve essere tutelato dalle istituzioni e dai Tribunali dei minori. Dimostreremo che si è trattato di un grande equivoco e che non esistono i presupposti per tenere lontani i bambini dai loro genitori, per distruggere, di fatto, questa famiglia. Confidiamo nella giustizia e ci auguriamo che questi bambini non subiscano altri traumi”.