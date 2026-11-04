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Momenti di paura nella serata di ieri, martedì 3 novembre, a Melito, nella provincia di Napoli, per un bambino di un anno e mezzo, rimasto bloccato nell’auto della madre. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno salvato il piccolo, evitando che per lui potessero esserci gravi conseguenze.

Bimbo di un anno chiuso in auto a Melito, carabinieri rompono il finestrino e lo salvano

I carabinieri della tenenza di Melito, mentre percorrevano via Luca Giordano, hanno notato diverse persone attorno a un’auto parcheggiata in strada. Una volta raggiunto il posto, i militari dell’Arma hanno constatato che il bambino si trovava da solo all’interno dell’auto, impossibilitato ad uscire.

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La madre del piccolo, presente sul posto, ha raccontato ai carabinieri che da circa 30 minuti stava chiedendo aiuto e stava cercando di aprire le portiere, bloccate. La donna, infatti, ha raccontato di essere uscita dall’abitacolo lasciando le chiavi inserite nel quadro di accensione; una volta chiuso lo sportello, le sicure si sono attivate automaticamente, rendendo impossibile aprire le portiere dall’esterno.

I carabinieri non hanno perso tempo: mentre un militare ha distratto il bambino da un lato, un altro militare ha infranto il vetro del lunotto posteriore, portando così in salvo il piccolo, che è stato riaffidato alla madre in buone condizioni di salute.