«Vieni con me che ti benedico», strattona un bimbo e si dà alla fuga: caccia all’uomo a Salerno

Ha strattonato un bambino, l’ha trascinato per circa un metro ed è scappato. Questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, ad Agropoli in via Alcide De Gasperi, intorno alle 19. Il piccolo, 6 anni, in quel momento si trovava insieme ai genitori. La famiglia era appena uscita da un negozio di ottica, quando un uomo – probabilmente con problemi psichici – ha strattonato il bimbo e si è dato alla fuga. Il padre del piccolo ha anche tentato di raggiungerlo, senza però riuscire a prenderlo.

Non si tratta di un tentativo di rapimento

Si è subito pensato ad un tentativo di rapimento, ma in realtà i fatti sarebbero andati diversamente. Questo quanto appurato dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Agropoli guidati dal capitano Fabiola Garello. «Vieni con me che voglio benedirti», avrebbe detto l’uomo avvicinandosi al bambino. Secondo alcune testimonianze, in mattinata alcune persone hanno affermato di aver visto l’uomo in giro per Agropoli pronunciando frasi senza senso.

Le indagini

I genitori hanno sporto già denuncia. L’uomo avrebbe intorno ai 40 anni: indossava delle cuffie, un cappotto nero ed ha pochi capelli. I militari dell’Arma stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è quello di individuare per scongiurare, in futuro, episodi come questo che hanno scosso e non poco la comunità di Agropoli.