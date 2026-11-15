Blitz a Scampia, scoperte droga e armi: due giovani in manette

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Ennesimo brillante blitz degli uomini del commissariato Scampia su un territorio dove le tensioni sembrano essere riprese e con esse gli affari criminali. Gli ultimi a finire in manette sono il 32enne Francesco Ioio e il 26enne Simone Di Meglio. L’operazione ha visto coinvolti gli agenti di Scampia con il supporto della Squadra Cinofili. Il blitz si è concentrato presso il lotto G, zona di competenza della Vanella Grassi dove, in un vano ricavato sul ballatoio di uno stabile in uso al 32enne, i poliziotti hanno ritrovato 16 panetti di hashish per oltre 1,5 chili, 180 grammi di cocaina e circa 500 grammi di ketamina. Nello stesso nascondiglio sono state rinvenute tre pistole, tra cui due Beretta, diversi proiettili e un silenziatore.La perquisizione nell’abitazione del 26enne ha consentito di recuperare altri 550 grammi di hashish, ulteriori quantitativi di cocaina e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 700 euro in contanti.

Ma le sorprese non sono finite. Sul lastrico solare dello stesso edificio, i poliziotti hanno scoperto quattro fucili e numerose munizioni di vario calibro, sequestrati a carico di ignoti. Al termine dell’operazione, Ioio è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi o munizioni, mentre il 26enne Di Meglio dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

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