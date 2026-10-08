Blitz al Rione Traiano, arrestato con il ‘pizzino’ della piazza di spaccio

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Stanotte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione abusiva d’arma da sparo e possesso di documenti falsi Adelchi Giuseppe Capone, 29enne di Soccavo. I militari hanno fatto irruzione nella piazza di spaccio di via Marco Aurelio dopo aver visto dei movimenti sospetti. L’uomo, perquisito, viene trovato in possesso di 3.730 euro in banconote di piccolo taglio. Nelle tasche dell’uomo anche un pizzino con la contabilità dello spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione del 29enne nel rione Traiano dove i militari hanno trovato altri 4.410 euro, una pistola calibro 6.35 e diverse munizioni. Trovati e sequestrati anche tre Rolex di dubbia provenienza sui quali ci saranno i necessari approfondimenti. Sequestrate una patente di guida e una carta di identità elettronica contraffatte.

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L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici mentre la C.I.E. verrà analizzata per comprendere se al suo interno ci sia un microchip intestato ad un’altra persona ignara o compiacente.