Blitz nel condominio ad Acerra, scovati quasi 3 kg di hashish e pistola pronta a sparare

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Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 settembre, gli agenti del Commissariato di Acerra, hanno effettuato un controllo nel comune di Acerra.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un parco condominiale, una pistola Beretta calibro 7,65, risultata provento di furto, 15 munizioni dello stesso calibro, 26 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2,5 kg e 7 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 60 grammi, che sono stati sottoposti a sequestro.

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Un altro tentato furto d’auto sventato dal coraggio dei cittadini, ma il campanello d’allarme per la sicurezza nell’area a nord di Napoli suona ormai all’impazzata.

Dopo il caso avvenuto nei pressi del Parco Taglia a Cardito — dove una banda di malviventi era stata messa in fuga dalle urla di una donna mentre tentava di rubare un suv in pieno giorno — un nuovo episodio analogo è stato segnalato ad Arzano. Anche in questa circostanza, l’intervento tempestivo dei residenti ha impedito che il colpo andasse a buon fine, costringendo i criminali ad abbandonare la vettura e a scappare. A colpire è un dettaglio ben preciso: la vettura usata per la fuga dai ladri sarebbe la stessa già immortalata nei video precedenti diffusi sui social network, una Renault Austral di colore nero.

“La misura è colma. Oramai i cittadini sono costretti a fare la guardia al territorio e a rischiare in prima persona per sventare i furti alla luce del sole,” dichiara il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui i cittadini che hanno sventato l’ultimo colpo si sono rivolti. “La presenza costante di questo SUV nero tra Cardito e Arzano dimostra che si tratta di una banda organizzata, sfrontata e seriale che si muove in totale spregio delle regole e delle forze dell’ordine. Abbiamo già inoltrato la segnalazione e il numero di targa alle autorità competenti affinché l’auto venga rintracciata al più presto. Serve un presidio di sicurezza reale, costante e capillare: la provincia di Napoli non può essere lasciata alla mercé di bande di criminali”.