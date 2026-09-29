Inseguimento e scontro a Ponticelli, travolge la volante della polizia

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La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Angelo Camillo de Meis, hanno notato un’autovettura con a bordo il 32enne che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

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Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale il prevenuto ha prima impattato contro l’auto di servizio e, successivamente, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato bloccato dagli operatori dopo una colluttazione. Inoltre, i poliziotti, all’interno del veicolo sul quale l’uomo viaggiava, hanno rinvenuto una dose di cocaina.

Ponticelli: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne, con precedenti di polizia, per evasione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argine, hanno controllato il 41enne. Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.