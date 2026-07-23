Blitz sulla spiaggia libera “negata” in Costiera, sequestro e multe per i gestori del lido 

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Controlli serrati sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, dove la Guardia Costiera, insieme alla Polizia Municipale, ha ispezionato diverse strutture balneari, tra cui quella recentemente finita al centro delle polemiche sui social per le presunte limitazioni imposte ai bagnanti intenzionati a raggiungere la battigia.

Le verifiche sono scattate per accertare se fosse garantito l’accesso libero ai bagnanti e il rispetto delle norme previste hanno impegnato un pool costituito da carabinieri, militari della Guardia costiera e vigili urbani dei due comuni.

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“A Castellammare l’operazione, svolta è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, uso del pubblico demanio marittimo e rispetto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Ente Locale”, spiega in una nota la Guardia costiera stabiese. Due i gestori di lidi abusivi denunciati per occupazione illegale di demanio marittimo, in quanto scoperti ad affittare lettini e ombrelloni senza nessuna autorizzazione. Tutte le attrezzature sono state sequestrate, unitamente al furgone utilizzato al lor trasporto in quanto sprovvisto di copertura assicurativa.

A Vico Equense lo stesso tipo di controlli ha riguardato le tante strutture ricettive balneari, compreso lo Scrajo, anche per controllare la limitazione all’accesso dei bagnanti che secondo la normativa dovrebbero potere raggiungere la battigia per fare il bagno senza pagare. Gli agenti hanno inoltre accertato irregolarità nella gestione di un parcheggio interno alla struttura, affidato a una società terza senza la prescritta SCIA, facendo scattare i relativi provvedimenti amministrativi. Durante l’operazione sono stati infine sequestrati due ciclomotori utilizzati dal personale dello stabilimento, entrambi privi di copertura assicurativa.

La Guardia Costiera ha confermato che i controlli proseguiranno per tutta l’estate, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sul demanio marittimo, tutelare il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla battigia e contrastare ogni forma di abusivismo lungo le coste.