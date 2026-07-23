Danneggiò le auto in sosta, condannato l’attore di Mare Fuori

PUBBLICITÀ

E’ stato condannato a un anno di reclusione Artem Tkachuk per danneggiamento aggravato di quattro auto. Una vicenda per la quale, nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, il 25enne era stato arrestato dalla Polizia a Rho nella zona di via Molino Prepositurale. L’arresto era stato convalidato, ma non era stata applicata alcuna misura cautelare all’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta “Pino o’ pazzo” nella serie tv “Mare Fuori”.

La sentenza è stata emessa, con rito abbreviato, dalla giudice delle direttissime Amelia Managò, che ha anche condannato alla stessa pena altri tre giovani di 18, 22 e 24 anni che erano con l’attore quella notte. A tutti gli imputati, compreso l’attore, la giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ma solo se “ripareranno le conseguenze” del reato entro sei mesi, ossia risarciranno i danni. Secondo le accuse, le auto in sosta sarebbero state prese a calci dai quattro.

PUBBLICITÀ

Aveva insultati gli agenti

Dopo l’arresto era emerso che all’arrivo della Polizia, Tkachuk aveva anche insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre all’accusa di danneggiamento nel processo a porte chiuse, è stato anche denunciato in un fascicolo separato per minacce a pubblico ufficiale per frasi che avrebbe pronunciato come “adesso vi sfondo” e “io vi compro tutti”. Per quei comportamenti nell’udienza di convalida dell’arresto l’attore si era scusato.

Oggi le difese, con l’avvocata Maria Grazia Padula che assiste l’attore e un altro imputato e la legale Alessia Pontenani che difende gli altri due, avevano chiesto le assoluzioni, mentre la Procura aveva chiesto quattro condanne a 8 mesi. In particolare, la difesa di due imputati, con la legale Pontenani, ha fatto presente che loro avevano incontrato l’attore solo quella notte, tanto che ci sarebbe un selfie con lui, richiesto e scattato, a dimostrarlo. Per i difensori, in sostanza, non sarebbero stati i quattro a spaccare specchietti e paraurti delle macchine, tanto che erano stati arrestati in un’altra strada.