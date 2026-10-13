Butta i rifiuti pericolosi a Varcaturo, 64enne beccato con la Cie ‘bucata’

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L’operazione Terra dei fuochi, la control room, la pattuglia dell’Esercito Italiano e i carabinieri. Il dispositivo per combattere l’inquinamento ambientale prosegue quotidianamente nella lotta al degrado. Siamo a Varcaturo e l’Esercito – monitorato dalla control room dei carabinieri forestali – nota una Fiat croma con all’interno una persona. Nell’auto ci sono anche diversi sacchi trasparenti. L’esercito ferma l’auto in contatto via radio con la control room.

Il centro nevralgico della lotta all’inquinamento – che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana – invia i carabinieri della stazione di Varcaturo e del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Arrivati sul posto, i militari accertano che all’interno dell’auto ci siano diversi rifiuti, anche pericolosi, tra secchi di vernice, imballaggi contaminati e scarti tessili.

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L’uomo alla guida ha 64 anni ed è di Giugliano. Ha diversi precedenti per furto, ricettazione, stupefacenti e non ha mai conseguito la patente. L’auto non è assicurata e quando consegna l’unico documento di identità in suo possesso c’è l’ormai noto foro chirurgico sulla CIE. La scusa del trasporto dell’immondizia all’isola ecologica non regge: é tra l’altro domenica, l’unico giorno di chiusura. Il 64enne viene denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e possesso di documento di identità alterato. Immondizia e auto sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata.