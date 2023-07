Cadavere trovato in un’auto carbonizzata a Marano, è un pregiudicato

PUBBLICITÀ

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in Via Pigno per il rinvenimento di un cadavere, all’interno di un’auto carbonizzata. Si tratterebbe di un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti sono in corso e non è chiaro se si tratti di un atto autolesionistico o un gesto doloso. Indagini in corso. Come riporta il Mattino si tratta del pregiudicato Vincenzo Iannone.

GLI INTERVENTI DEI CARABINIERI A NAPOLI

I carabinieri della Pmz Centro sono intervenuti in Via Cristoforo Colombo, altezza civico 52, per una rissa tra donne. Una 30enne di origini srilankesi sarebbe stata aggredita da alcune connazionali, per passati dissidi ancora poco chiari. La donna sarebbe stata presa a pugni e calci e avrebbe battuto violentemente la testa a terra.

Soccorsa dal 118, la 30enne è stata portata all’ospedale San Paolo. E’ in osservazione per un trauma cranico, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare responsabili.

TURISTA AGGREDITO

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Piazza Dante per un ferito.

Si tratta di un 18enne, turista francese.

Un gruppo di ragazzini avrebbe tentato di portargli via il monopattino elettrico. La vittima avrebbe reagito alla rapina e uno dei giovani l’avrebbe colpito alla gamba con un oggetto tagliente.

Il 18enne è stato portato al Pellegrini e gli è stata rilevata una lesione guaribile in circa 15 giorni

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Centro per chiarire dinamica e identificare i responsabili.