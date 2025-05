PUBBLICITÀ

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha scritto sul proprio profilo X in merito ai movimenti della dirigenza azzurra: “Dopo l’accordo con Kevin De Bruyne, Napoli stanno spingendo per cercare di ingaggiare un altro free agent: trattative in corso per Jonathan David. Gli è stato offerto un contratto @no al 2029 (6 milioni all’anno) con opzione per il 2030”.

PUBBLICITÀ