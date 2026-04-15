Francesca Pascale contro Fascina: “20mila euro al mese senza andare Parlamento”

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Nervi tesi in Forza Italia, infatti questa volta c’è il duello a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale. Dopo le parole della deputata azzurra, che in un’intervista a Il Messaggero ha liquidato l’ex compagna di Silvio Berlusconi con un algido “non conta niente”, è arrivata la replica di Pascale che accusa l’impegno parlamentare della Marta Fascina.

Impegnata a portare il tema dei diritti civili nel centrodestra, Pascale non ha usato giri di parole per rispondere all’attacco ricevuto. Ai microfoni del Fatto Quotidiano ha ribaltato le accuse: “Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Però mi faccia dire una cosa. Io non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento”.

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Pur promuovendo la nuova linea di Marina e Pier Berlusconi, la parlamentare Fascina aveva bollato come inesistente il peso politico della Pascale: “Io non voglio parlare di quella persona, ma quell’ipotesi è stata smentita, lei non conta niente“. La deputata si era poi concentrata sulla necessità di cambiare marcia dopo il referendum, appoggiando i nuovi capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi: “Questa è la direzione giusta, serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio, tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è giusto”. Ma nonostante il richiamo a Tajani e la richiesta di “facce nuove”, a rubare la scena è stata la rissa social e mediatica tra le due donne che hanno segnato gli ultimi anni dell’ex Cavaliere .