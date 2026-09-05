Caldo senza fine, torna l’anticiclone africano: temperature fino a 38 gradi

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L’estate continua a farsi sentire sull’Italia e non sembra ancora pronta a lasciare spazio all’autunno. L’anticiclone africano è tornato a dominare la scena, portando stabilità e temperature ben oltre le medie del periodo.

La giornata di sabato 5 settembre sarà caratterizzata da sole e caldo intenso praticamente ovunque. Secondo le previsioni diffuse da Meteo Giuliacci, non sono attesi temporali o fenomeni in grado di rinfrescare l’atmosfera e le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 34-35 gradi.

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Situazione ancora più pesante in Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e nelle zone interne delle due isole maggiori, dove si potranno toccare valori tra i 36 e i 37 gradi. In alcune aree non si escludono punte vicine ai 38 gradi.

L’anticiclone arriva dal Nord Africa

Alla base della nuova ondata di calore ci sarebbero correnti molto calde provenienti dal Nord Africa. L’alta pressione, secondo l’analisi delle mappe meteorologiche, si muoverà dal Marocco verso la Spagna e il sud della Francia, raggiungendo poi gran parte della penisola italiana.

Il caldo coinvolgerà progressivamente Nord, Centro e Sud, con un clima decisamente più simile a quello di luglio e agosto che a quello dei primi giorni di settembre.

Tornano i bollini per il caldo

Il Ministero della Salute ha previsto per sabato il bollino arancione, corrispondente al livello 2 di allerta per le ondate di calore, nelle città di Bari, Brescia e Campobasso.

Domenica l’allerta arancione riguarderà Bari, Campobasso e Perugia, mentre il bollino giallo interesserà numerose città italiane, tra cui Napoli, Roma, Milano, Bologna e Firenze.

Quando cambia il tempo

La nuova fiammata africana, però, potrebbe avere una durata limitata. Tra martedì 9 e giovedì 11 settembre è atteso un cambio della circolazione atmosferica, con l’arrivo di correnti più fresche soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Le temperature potrebbero scendere anche di 5-6 gradi, riportandosi gradualmente su valori più vicini alla norma stagionale e mettendo fine, almeno temporaneamente, all’ennesima ondata di caldo.