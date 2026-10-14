Camion dei rifiuti esplode a Napoli, scatta l’allerta in autostrada

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Paura tra i residenti dell’area orientale a San Giovanni a Teduccio a Napoli. Stamattina un forte boato, seguito da una colonna di fumo nero ha fatto scattare immediatamente l’allarme. In base alle prime informazioni raccolte, a prendere fuoco ed esplodere sarebbe stato un camion della spazzatura sul ponte dell’autostrada. Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine per i rilievi ed il blocco della viabilità.

Incendio in una palazzina del Rione 219 a Melito, fiamme all’ultimo piano

Paura a Melito, dove si è verificato un incendio all’ultimo piano di una palazzina nel Rione 219. Le fiamme hanno interessato la parte alta dell’edificio, richiamando l’attenzione dei residenti della zona. Da chiarire le cause del rogo e l’eventuale presenza di persone coinvolte. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto né informazioni certe su eventuali danni alla struttura. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Evacuata la scuola De Curtis, in via Arno.

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