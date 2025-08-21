Cane da giorni sul balcone senza acqua né cibo nel Napoletano, denunciato il padrone

PUBBLICITÀ

Era da giorni abbandonato su un balcone, senza né acqua né cibo. E’ la storia di un cane a Brusciano, provincia di Napoli, che il padrone, un 41enne di Mariglianella, aveva lasciato lì esposto alle intemperie, prima di allontanarsi.

Il cane era abbandonato sul balcone di un’abitazione. Era lì da giorni, senza acqua, cibo e riparo. Anche in questo caso è stata determinante la segnalazione dei vicini al 112. I carabinieri della stazione di Brusciano hanno rintracciato il padrone di casa, 41enne di Mariglianella, e lo hanno denunciato.

L’animale è stato affidato dal personale veterinario dell’Asl ad un familiare del 41enne.

LEGGI ANCHE – Cane malnutrito e abbandonato nel parcheggio a Sant’Anastasia, denunciata 73enne

Cane maltrattato e abbandonato a Sant’Anastasia. Nel comune ai piedi del Monte Somma, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato una pensionata di 73 anni.

A segnalarlo, un cittadino che ha notato il cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi, era ancora nei dintorni. Ha notato la concitazione e, quando ha compreso che poco dopo sarebbero arrivati i carabinieri, ha riportato in fretta il cane in casa.

I militari l’hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l’animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e terribilmente caldo.

Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, pesante sanzione di 5mila euro e una denuncia.