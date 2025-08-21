Cane malnutrito e abbandonato nel parcheggio a Sant’Anastasia, denunciata 73enne

PUBBLICITÀ

Cane maltrattato e abbandonato a Sant’Anastasia. Nel comune ai piedi del Monte Somma, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato una pensionata di 73 anni.

A segnalarlo, un cittadino che ha notato il cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi, era ancora nei dintorni. Ha notato la concitazione e, quando ha compreso che poco dopo sarebbero arrivati i carabinieri, ha riportato in fretta il cane in casa.

I militari l’hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l’animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e terribilmente caldo.

Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, pesante sanzione di 5mila euro e una denuncia.