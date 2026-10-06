Caos nel reparto isolamento in carcere, camorrista picchia due agenti

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Un detenuto legato alla camorra ha aggredito a pugni un sovrintendente e un agente della polizia penitenziaria nel reparto isolamento della casa di reclusione ‘Morandi’ di Saluzzo. Lo riferisce il sindacato Osapp, precisando che l’episodio risale al primo pomeriggio di domenica 4 ottobre. Secondo quanto riferito dal sindacato, i due poliziotti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Saluzzo e dimessi con cinque giorni di prognosi ciascuno.

Sempre secondo Osapp, lo stesso detenuto avrebbe già aggredito un ispettore lo scorso settembre. “È una situazione ormai intollerabile – afferma Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp -. Siamo di fronte a un carcere completamente fuori controllo, dove gli episodi si susseguono. Qualcuno si assuma la responsabilità di intervenire”. Il sindacato chiede la chiusura del reparto isolamento, che Beneduci definisce “pericoloso e privo di adeguati sistemi di videosorveglianza. Gli agenti sono stanchi, esasperati e stufi di essere mandati a lavorare in condizioni di assoluta insicurezza“.

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