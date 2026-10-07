Caricano le bici elettriche sul furgone e scappano, 5 arresti nel Napoletano

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I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno infatti eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: i cinque – individuati tra Salerno, Scafati, Roccapiemonte e Genova, uno a piede libero, due già in carcere e altri due già posti ai domiciliari – sono accusati di furto aggravato e continuato in concorso.

Tutto trae origine da due episodi avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 settembre dello scorso anno a Piano di Sorrento, quando furono portati via due mezzi a due ruote, del valore pari a circa 2.200 euro, parcheggiati lungo corso Italia. I militari dell’Arma della locale stazione, grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, agli accertamenti sui veicoliutilizzati, ai dati gps e ai tabulati telefonici, sarebbero riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: secondo la ricostruzione investigativa, i cinque avrebbero raggiunto la zona di corso Italia a bordo di un’auto e di un furgone, portando via le biciclette, che sarebbero state caricate su un furgone, prima di allontanarsi in direzione Scafati.

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Le indagini hanno anche permesso di accertare come due dei cinque indagati fossero stati arrestati, cinque giorni dopo l’episodio avvenuto a Piano di Sorrento, per un analogo episodio avvenuto stavolta nella vicina Sant’Agnello.