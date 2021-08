Casello non pagato a Nocera, la verità di Raffaele: "La sbarra era già rotta, sto vivendo un incubo"

Sarebbe stato solo un gesto di goliardia per sdrammatizzare la rottura della sbarra, così hanno messo in scena uno sketch per farsi due risate. Il video finito sui social è stato ripreso dal consigliere regionale Borrelli e poi diffuso da decine di testate giornalistiche. Il protagonista del video, Raffaele, si difende e chiarisce che non è andato via al casello senza pagare ma che la sbarra era rotta. “Chiedo scusa a tutti, sto vivendo un incubo anche sul lavoro. Spero che i miei colleghi mi perdonino ma voglio che la verità venga fuori”, scrive su Instagram. Raffaele ha spiegato che la sbarra del casello di Nocera Inferiore, proprio mentre veniva girato il video, aveva avuto problemi, non alzandosi mai nonostante il pagamento.

Le accuse

Il video è stato poi pubblicato su TikTok dove è diventato subito virale. Le telecamere di sorveglianza del casello autostradale dell’A3, gestita dalla SAM (Società Autostrade Meridionali), hanno ripreso tutta la scena. Molti nel vederlo si sono indignati, arrivando addirittura a segnalare la cosa a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia. Proprio quest’ultimo, ha scritto sul suo profilo: “Al casello di Nocera Inferiore c’è la sbarra automatica e, per i più tradizionalisti, anche quella manuale! Ci sono anche le telecamere di sorveglianza, ma per essere sicuri che il capolavoro venga filmato, meglio fare un bel video col cellulare e pubblicare tutto sui social”.

Il video incriminato

