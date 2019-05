Mondo del calcio sotto choc, Casillas colpito da un infarto: operato d’urgenza

Il mondo del calcio è sotto choc per quanto accaduto a Casillas. Il portiere del Porto, campione del mondo e d’Europa con la Nazionale spagnola è stato ricoverato d’urgenza al CUF Porto Hospital dopo aver accusato un infarto durante un allenamento con i Dragoes. A confermare la notizie è stata la stessa società a TVi24. Casillas, 37 anni, è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico (cateterismo), secondo quanto riportato da Maisfutebol, che ha spiegato come il portiere sarebbe cosciente e fuori pericolo. Casillas non potrà certamente tornare in campo fino alla fine della stagione.