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Il tempestivo intervento del 118 a Casoria ha salvata una donna di 60 anni in arresto cardiaco durante la dialisi. Il drammatico episodio, riportato sulle pagina social di “Nessuno Tocchi Ippocrate”, si sarebbe verificato questa mattina, intorno alle 11, presso un centro di dialisi in città.

Casoria, va in arresto cardiaco durante la dialisi: salvata grazie all’intervento del 118

Una donna di 60 anni, mentre era sottoposta al trattamento salvavita, avrebbe accusato un improvviso malore che ha portato a un arresto cardiocircolatorio. La situazione è apparsa subito critica. Immediatamente è stato attivato il sistema di emergenza sanitaria. Sul posto sono giunti a tempo di record i mezzi di soccorso della postazione 118 di Casoria e l’automedica proveniente da Arzano.

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Sulla pagina social si evidenzia il ruolo fondamentale dei sanitari intervenuti: «Il personale sanitario, composto dal medico Dott.ssa Eva Palumbo, dagli infermieri Giuseppe Raiano e Sabrina Di Lauro, e dall’autista Gianluca Esposito, ha trovato la paziente in condizioni di massima urgenza. Hanno dato immediato avvio alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). Grazie alla tempestività e alla competenza dell’equipe, che ha agito in perfetta sinergia, dopo alcuni minuti di manovre salvavita, la donna ha ripreso spontaneamente l’attività respiratoria e cardiaca».

Una volta stabilizzata sul posto è stata successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore per le cure del caso. Il post si chiude sottolineando la tempestività dell’intervento, che ha permesso di salvare una vita: «Le sue condizioni rimangono riservate, ma l’intervento immediato dei sanitari è stato determinante per scongiurare il peggio. L’episodio sottolinea l’importanza fondamentale della presenza capillare e della professionalità degli operatori del 118, capaci di intervenire con rapidità ed efficacia anche in contesti complessi come un centro dialisi, salvando vite umane».