Dalla Campania a ‘C’è posta per te’, la storia di Carmine e Francesco commuove l’Italia

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te non sono state poche le storie che hanno commosso pubblico e telespettatori. Tra queste, non poteva mancare quella dei due fratelli di Scafati, Carmine e Francesco. Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari si sono lasciati andare alla commozione dopo aver ascoltato i protagonisti della vicenda.

Carmine e Francesco a ‘C’è posta per te’, i due fratelli di Scafati commuovono il web

“Tu non lo sai perché io non te l’ho mai detto. Quando mamma e papà se ne sono andati e siamo rimasti soli io e te, sei stata l’unica persona che ho avuto sempre al mio fianco, la persona su cui ho sempre potuto contare. Oggi più che mai voglio dirti che ti potrai sempre contare su di me perché sei la persona più importante della mia vita“, scrive Carmine nella lettera che ha letto Maria De Filippi.

Questa parte della lettera scritta da quest’ultimo al fratello Francesco: “Ci sei tu a farmi da bussola, ti voglio descrivere il senso della mia riconoscenza per me. Da quando siamo rimasti orfani, hai tutelato il mio equilibrio e hai vegliato sulla mia fragilità. Sono anni oramai che la mia vita è legata indissolubilmente alla tua e nulla mi fa più paura. Ho perso tanto ma non ho perso tutto. Ho te che sei il migliore dei fratelli“.