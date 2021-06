Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose di vaccino. Ad annunciarlo la stesa influencer con una foto postata su Instagram. Sotto, la didascalia: «Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid 🙏🏻 Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti».

Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose di vaccino, l’appello su Instagram

L’imprenditrice ha voluto condividere con i propri fan l’emozione, mostrando sui social una foto che ritrae proprio l’attimo in cui le viene inoculato il vaccino. Un messaggio chiaro rivolto ai suoi milioni di seguaci, soprattutto a quelli un po’ scettici: «Vacciniamoci tutti».

Chiara Ferragni, shopping a Milano in ciabatte e calzini bianchi: il web si divide [ARTICOLO 21 MAGGIO 2021]

Ha fatto molto discutere, è stata da sempre molto criticata: ma sarà ora l’influencer Chiara Ferragni a farci ricredere? Parliamo della ciabatta con il calzino bianco a vista. L’imprenditrice digitale, che conta milioni di followers su Instagram, ha sfoggiato un paio di ciabatte di plastica color bronzo con calzettoni bianchi bene in vista. Lo ha fatto in occasione di una passeggiata nel centro di Milano immortalata ovviamente sui social. Un look iper casual, composto da un completo nero di Barrow, accessoriato con una miriade di collane e bracciali colorati.

Al braccio dell’influencer Chiara Ferragni la Blonde Salad portava la borsa più desiderata del mondo, una Birkin in pelle nera di Hermès (circa 10mila euro) ma è sui piedi che si sono concentrati gli sguardi. Il classico calzettone bianco scelto da Chiara Ferragni sta dividendo i followers: da una parte c’è chi grida all’orrore fashion, dall’altra chi è già corso a cercare di accaparrarsene un paio, anche se stanno già andando sold out in moltissimi canali di e-commerce, e si trovano nel mondo del resell a prezzi da capogiro.