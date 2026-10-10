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Richieste di denaro quasi quotidiane, per circa due anni e mezzo, con somme comprese tra 20 e 50 euro alla volta. È la ricostruzione alla base dell’indagine che ha portato agli arresti domiciliari con controllo elettronico un uomo di 54 anni residente a Castellammare di Stabia.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, su ordinanza del gip del Tribunale di Torre Annunziata richiesta dalla Procura.

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L’uomo è indagato per rapina aggravata, estorsione continuata e minacce, per fatti che sarebbero stati commessi fino al 25 luglio 2026.

Chiedeva dai 20 ai 50 euro al giorno alla vittima, estorsore catturato dopo due anni di richieste

L’inchiesta è partita da due distinte denunce-querele relative a episodi che, secondo gli investigatori, si inserirebbero in un contesto più ampio di reiterate richieste estorsive di denaro.

Gli accertamenti hanno riguardato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici, riconoscimenti fotografici e l’acquisizione di informazioni testimoniali.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 54enne avrebbe preteso dalla persona offesa, con frequenza quotidiana e per circa due anni e mezzo, somme comprese tra 20 e 50 euro per volta.

Le violenze nei confronti della vittima

Uno degli episodi contestati risale al 24 luglio 2026. L’indagato avrebbe bloccato e trascinato la vittima, minacciando di colpirla al volto per costringerla a consegnargli del denaro.

Subito dopo, secondo la ricostruzione della Procura, l’avrebbe colpita con schiaffi alla nuca e alle labbra.

Il giorno successivo alla denuncia, una volta venuto a conoscenza dell’iniziativa della vittima, il 54enne avrebbe reagito con nuove minacce.

Secondo l’accusa avrebbe minacciato di morte la persona offesa, strappandole con forza dalle mani la somma di 16 euro e inseguendola fino all’androne del palazzo in cui abita.

Il 54enne è finito ai domiciliari

Al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel luogo da lui indicato, con divieto di allontanarsi senza preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la misura cautelare può essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame. L’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.