Invitati alla cerimonia intossicati nel ristorante dell’Agro Aversano

Una cerimonia privata tenuta in un noto ristorante di San Marcellino è finita con una ventina di persone al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa e di altri nosocomi della provincia casertana. Le persone sarebbe state colpite da una sospetta intossicazione alimentare. Su 24 invitati, solo 4 non avrebbero accusato sintomi.

Tra i pazienti anche una donna in gravidanza, ora fuori pericolo, e un bimbo di 20 mesi. Al momento gli intossicati sono stati dimessi dopo le cure e hanno fatto ritorno a casa con terapie prescritte. Il locale è stato chiuso in via temporanea su disposizione dell’Asl, in attesa di chiarire l’origine dell’accaduto:  una misura cautelativa necessaria a salvaguardare la salute pubblica. Secondo le prime ricostruzioni, i malori sarebbero comparsi poche ore dopo il pranzo con nausea, dolori addominali e febbre.

