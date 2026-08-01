Crolla masso a Pozzuoli dopo la scossa, marito e moglie salvi per miracolo

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Poco fa i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti a via Campana altezza montagna spaccata direzione Quarto.

Un grosso sasso staccatosi dalla montagna è caduto andando a finire in strada.

La roccia ha investito in pieno una Peugeot Sw con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Si tratta di marito e moglie.

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I due sono rimasti miracolosamente illesi e li stanno trasferendo in codice bianco in ospedale.

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Sono tre le strade di Pozzuoli dichiarate inagibili a seguito della scossa di ieri. Si tratta di di via Ciliano, via Fasano e per pericolo crollo di un campanile via Sacchini.

Gli sfollati sono 250 ma il numero è destinato purtroppo ad aumentare mano mano che le verifiche sugli edifici saranno ultimate. I fabbricati dichiarati inagibili sono già 9.

I feriti sono 21, venti quelli soccorsi all’ospedale di Pozzuoli ed uno a Giugliano.