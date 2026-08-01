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Crolla masso a Pozzuoli dopo la scossa, marito e moglie salvi per miracolo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Crolla masso a Montagna Spaccata dopo la scossa, marito e moglie salvi per miracolo
Crolla masso a Montagna Spaccata dopo la scossa, marito e moglie salvi per miracolo
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Poco fa i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti a via Campana altezza montagna spaccata direzione Quarto.
Un grosso sasso staccatosi dalla montagna è caduto andando a finire in strada.

La roccia ha investito in pieno una Peugeot Sw con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Si tratta di marito e moglie.

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I due sono rimasti miracolosamente illesi e li stanno trasferendo in codice bianco in ospedale.

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Sono tre le strade di Pozzuoli dichiarate inagibili a seguito della scossa di ieri. Si tratta di di via Ciliano, via Fasano e per pericolo crollo di un campanile via Sacchini.

Gli sfollati sono 250 ma il numero è destinato purtroppo ad aumentare mano mano che le verifiche sugli edifici saranno ultimate. I fabbricati dichiarati inagibili sono già 9.

I feriti sono 21, venti quelli soccorsi all’ospedale di Pozzuoli ed uno a Giugliano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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