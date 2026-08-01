Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per Ischia e Procida

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Riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale di Pozzuoli. A darne notizia all’ANSA è l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo.

Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per le Isole

Il porto flegreo era stato chiuso ieri sera con un’ordinanza del comandante del porto, dopo i danni provocati dal forte terremoto che ha colpito i Campi Flegrei.

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Stamattina i tecnici della Regione Campania e della Protezione civile hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare con l’ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto soltanto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi modulari prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso, realizzate dopo la crisi bradisismica degli anni Ottanta.

La riapertura consentirà di riportare gradualmente alla normalità il traffico marittimo tra la terraferma e le isole di Ischia e Procida, fortemente penalizzato dalla chiusura dello scalo flegreo.