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Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per Ischia e Procida

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per le Isole
Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per le Isole
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Riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale di Pozzuoli. A darne notizia all’ANSA è l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo.

Il porto di Pozzuoli riaprirà domani, salve le tratte da e per le Isole

Il porto flegreo era stato chiuso ieri sera con un’ordinanza del comandante del porto, dopo i danni provocati dal forte terremoto che ha colpito i Campi Flegrei.

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Stamattina i tecnici della Regione Campania e della Protezione civile hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare con l’ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto soltanto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi modulari prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso, realizzate dopo la crisi bradisismica degli anni Ottanta.

La riapertura consentirà di riportare gradualmente alla normalità il traffico marittimo tra la terraferma e le isole di Ischia e Procida, fortemente penalizzato dalla chiusura dello scalo flegreo.

I danni dopo il terremoto ai Campi Flegrei, cede il tetto del mercato ittico

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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